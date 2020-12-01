Hayvan otlatma yüzünden çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü
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Hayvan otlatma yüzünden çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

01.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:12
Hayvan otlatma yüzünden çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde husumetli iki kişi arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde husumetli iki kişi arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, 29 Kasım 2020 Pazar akşamı Gaziantep'in Karkamış ilçesi kırsal Arıkdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan M.G. (45) ile İ.K. (17), hayvan otlatma yüzünden tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.K., elindeki pompalı tüfekle M.G.'ye ateş etti. Ağır yaralanan M.G., çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine intikal eden 112 sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam, iki gün boyunca hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, M.G.'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki İ.K. ise jandarmaya teslim oldu.

Şüpheli şahıs, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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