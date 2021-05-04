'Hayvan otlatma' kavgasında baba- oğlu öldürdü
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'Hayvan otlatma' kavgasında baba- oğlu öldürdü

'Hayvan otlatma' kavgasında baba- oğlu öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ - Haberler | Güncel

KONYA'da Hüseyin K. (50), dağlık arazide koyun otlatma yeri nedeniyle çıkan kavgada Hüseyin Kayabaşı (46) ve oğlu Osman Kayabaşı'yı (17) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

KONYA'da Hüseyin K. (50), dağlık arazide koyun otlatma yeri nedeniyle çıkan kavgada Hüseyin Kayabaşı (46) ve oğlu Osman Kayabaşı'yı (17) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Hüseyin K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

Olay, saat 11.30 sıralarında, merkez Meram ilçesinde, eskiden köy statüsünde olan Evliyatekke Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve aralarında husumet bulunan Hüseyin K. ve Hüseyin Kayabaşı, koyun otlattıkları dağlık arazide karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Koyun otlatma yeri nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K., av tüfeğiyle Hüseyin Kayabaşı ve oğlu Osman Kayabaşı'ya ateş açtı. Baba ve oğlu, kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin K. de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Osman Kayabaşı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hüseyin Kayabaşı ise hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta hayatını kaybetti. Hüseyin K., kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.  

     


'Hayvan otlatma' kavgasında baba- oğlu öldürdü
'Hayvan otlatma' kavgasında baba- oğlu öldürdü
'Hayvan otlatma' kavgasında baba- oğlu öldürdü
'Hayvan otlatma' kavgasında baba- oğlu öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ

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