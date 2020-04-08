Hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı Yozgat'ta 3 büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta 3 büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sorgun ilçesine bağlı Gökiniş köyünde 73 yaşındaki S.A.A. ahırdan 3 büyükbaş hayvanının çalındığını bildirmesi üzerine jandarma çalışma başlattı.

Jandarma yaptığı araştırmada şüpheliler D.Ş, S.Ş. ve D.Ş.'nin çaldıkları hayvanları Ş.G. aracılığıyla Çekerek ilçesi Özükavak beldesinde E.B.ye sattıklarını tespit etti.

Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken çalınan hayvanlar mağdur S.A.A'ya teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA