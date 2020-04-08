Hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Yozgat'ta 3 büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
08.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:24
Yozgat'ta 3 büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sorgun ilçesine bağlı Gökiniş köyünde 73 yaşındaki S.A.A. ahırdan 3 büyükbaş hayvanının çalındığını bildirmesi üzerine jandarma çalışma başlattı.
Jandarma yaptığı araştırmada şüpheliler D.Ş, S.Ş. ve D.Ş.'nin çaldıkları hayvanları Ş.G. aracılığıyla Çekerek ilçesi Özükavak beldesinde E.B.ye sattıklarını tespit etti.
Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken çalınan hayvanlar mağdur S.A.A'ya teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA