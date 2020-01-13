Hayvan barınağından köpek çalan 3 kişi tutuklandı
Haberler » Güncel » Hayvan barınağından köpek çalan 3 kişi tutuklandı - Haber

Hayvan barınağından köpek çalan 3 kişi tutuklandı

BİNGÖL Belediyesi'ne ait hayvan barınağından domuz avcısı olarak bilinen 'Dogo Argentino' cinsi 3 köpeği çalan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

13.01.2020 19:59 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:59
Hayvan barınağından köpek çalan 3 kişi tutuklandı

BİNGÖL Belediyesi'ne ait hayvan barınağından domuz avcısı olarak bilinen 'Dogo Argentino' cinsi 3 köpeği çalan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

'ndeki 'ne ait Geçici Hayvan Bakımevi'nde koruma altına alınan ve domuz acısı olarak bilinen 'Dogo Argentino' cinsi 3 köpek, 5 Ocak günü 3 şüpheli tarafından çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipleri, barındaki 3 köpeği çaldıkları tespit edilen  M.B., M.C. ve Y.B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, köpekler barınağa teslim edildi. 

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler