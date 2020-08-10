Hayvan barınağında işkence iddialarına yalanlama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hayvan barınağında işkence iddialarına yalanlama

Hayvan barınağında işkence iddialarına yalanlama Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Sorumlu Ömer Çağın Avcı, 15 ilçenin yükünün üzerlerinde olduğunu ve kapasitelerinin çok üstünde bir yük taşıdıklarını dile getirdi Avcı: "Bu görüntüler dolayısıyla üzülen insanlarımızdan özür...

10.08.2020 17:15 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:21

Hayvan barınağında işkence iddialarına yalanlama

Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Sorumlu Ömer Çağın Avcı, 15 ilçenin yükünün üzerlerinde olduğunu ve kapasitelerinin çok üstünde bir yük taşıdıklarını dile getirdi

Avcı:

"Bu görüntüler dolayısıyla üzülen insanlarımızdan özür diliyorum"

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Sorumlu Amiri Ömer Çağın Avcı, sosyal medyada barınaktaki hayvanlara şiddet uygulandığı ve öldürüldüğüne ilişkin yer alan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Avcı, bu tarz görüntülerle gündeme gelmek istemediklerini ama bu görüntülerin kendilerinin de hoşuna giden görüntüler olmadığını ve bu görüntüler dolayısıyla üzülen herkesten özür diledi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Sorumlu Amiri Ömer Çağın Avcı yaptığı açıklamada, "Biz burada barınak müdürlüğünü 1 yıldan beri devir aldığımızdan bu yana yapmış olduğumuz değişiklikler, sahanın güzelleşmesi, hayvanların bakımlarının artması, sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmamız, Hatay'ın 15 ilçesine hizmet veren bir yer olduğumuzdan dolayı sivil toplum örgütleri ile ortak çalışarak biz burada pandemi süresinde de mama desteği vererek 6 binden fazla olan sokak hayvanlarımızı besleme imkanı sunduk. Hatay'ın 15 ilçesinde hizmet verdiğimizden dolayı, ister istemez üzerimizde çok ağır bir yük var. Diğer ilçe belediyelerimizle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde maalesef sokak hayvanları bizim verdiğimiz hizmete dayanarak hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Diğer ilçe belediyelerin duyarsızlığı maalesef bizim sokak hayvanlar konusunda omuzlarımızdaki yükü arttırıyor. Doğal olarak zaman zaman bizim de istemediğimiz görüntüler ortaya çıkıyor" dedi.

Barınağa yaralı, güçten düşmüş hayvanları getirdiklerini, rehabilite ve kısırlaştırma işlemleri yaparak doğaya saldıklarını belirten Avcı, "Bir hayvansever ve barınak gönüllüsü olarak gecelere kadar telefonları açıyoruz ve öncelikli olarak yaralı, güçten düşmüş hayvanları barınağımıza getiriyoruz. Sağlıklı hayvanları kolay kolay barınağımıza getirmiyoruz. Sadece saldırganlık gösterenleri alıp burada rehabilite ve kısırlaştırma işlemleri yaparak tekrardan doğaya salıyoruz. Doğaya saldığımız için de bize kızıyorlar ama 5193 sayılı yasanın altıncı maddesinde 'alındığı yere bırakılır' diye ibare var, bu bizim en büyük destekçimiz. İnsanlar sokaktaki hayvanları sokakta görmek istemiyor ama maalesef doğada bırakmadığımızdan dolayı mecburen sokaklara iniyorlar" dedi.

Avcı, kapasitelerinin aşıldığından dolayı istenmeyen görüntülerin çıktığını söyleyerek "İster istemez bazı dönemlerde kapasitemizi aştığımızdan dolayı, istenmeyen görüntüler oluşuyor. Burada barınak çalışanlarının ve diğer belediyelerimizin üst yöneticilerinin hiçbir şekilde ihmali yoktur. Bu bizim istemediğimiz olaylar. Bu görüntülerle gündeme gelmek istemiyorduk ama bu görüntüler bizim de hoşumuza giden görüntüler değil. Bu görüntüler dolayısı ile üzülen insanlarımızdan özür diliyorum. Ben de gördüğüm zaman üzüldüm. Bize yakışan bir hareket değil" dedi.

Yetkililere seslenen Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Sorumlu Amiri Ömer Çağın Avcı, Hatay'ın 14 ilçesine barınaklar ve doğal yaşam alanlarının yapılması gerektiğini her şeyin sadece Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağının üzerine yıkılmaması gerektiğini ifade etti.

Hayvan barınağında işkence iddialarına yalanlama

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz Güncel
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada 3. Sayfa
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! 3. Sayfa
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Güncel
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi Yaşam
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor Politika
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Patronunun çekini bozduran çalışan, 'Hırsız var' deyip arkadaşlarıyla kaçtı
Patronunun çekini bozduran çalışan, "Hırsız var" deyip arkadaşlarıyla kaçtı
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu
Kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu
Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Uğur Uçar, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Uğur Uçar, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
'Yüzde 51 için yola çıkıyorum' diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Mustafa Destici Salih Zeki Çolak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Merve Boluğur Orhan Gencebay Gonca Vuslateri
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Ağustos Beşiktaş Araştırma
Şu an buradasınız: Hayvan barınağında işkence iddialarına yalanlama - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 17:21:04. #1.15#
title