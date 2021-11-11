Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Hayrettin Karaman hakkında araştırmalar yapılıyor. Hayrettin Karaman kimdir? Hayrettin Karaman kaç yaşında, nereli? Hayrettin Karaman hayatı ve biyografisi!

HAYRETTİN KARAMAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1934

Kaç yaşında: 87 yaşında

Nereli: Çorum

1965 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde asistan olarak çalışmaya başladı. "Başlangıçtan Dördüncü Asra Kadar İslam Hukukunda İçtihad" konulu tezi vermesiyle fıkıh öğretmenliğine başladı.

1980 yılında okulun İlahiyat Fakültesi'ne dönüştürülmesiyle birlikte önce doçentliğe, sonra da profesörlüğe yükseltildi.

2001 yılı başı itibarıyla emekliye ayrılan Hayrettin Karaman, 2019 yılına kadar günlük Yeni Şafak Gazetesi'nde köşe yazıları yazmıştır. Oğlu İhsan Karaman'ın Medeniyet üniversitesi rektörlüğüne atanması, Hayrettin Karaman'ın yazılarında hükümete "ilahi adalet" vurgulu mesaj göndermesi ve TÜRGEV'e "isteksiz" verilen bağışlara "helaldir" fetvası vermesi ile ilişkilendirilmiştir. Nisan 2019 yılında yapılan rektörlük atamalarında İhsan Karaman'ın görevden alınması ile birlikte Hayrettin Karaman'ın damadı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne getirilmiştir.

Hayreddin Karaman'ın periyodik yazıları, Gerçek Hayat Dergisi ve Eğitim-Bilim Dergisi'nde de yayınlanmıştır. Fetva, yazı ve makalelerinin yer aldığı bir İnternet sitesi de mevcuttur. Karaman, Aralık 2019'da hastalık nedeniyle köşe yazısı yazmayacağını bildirmiştir.

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