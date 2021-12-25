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Hayranının kredi borcunu kapattı

Hayranının kredi borcunu kapattı
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İmparator İbrahim Tatlıses, önceki akşam Ankara Günay'da sahne aldı. İşte detaylar...

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Perde açıldığı zaman gördüğü kalabalık karşısında gözyaşlarını tutamayan Tatlıses 'Haydi Söyle' şarkısıyla açılış yaptı.

Sahnede; 45 senedir önünüzde eğiliyorum. ve önünüzde eğilmekten şeref duyuyorum diyerek gelenleri selamladı.

Tatlıses, Amasya'dan kredi çekip kendisini dinlemeye gelen Urfalı hayranını sahnesine davet etti ve birlikte şarkı söyledi. Büyük sevgi karşısında gözyaşlarını tutamayan imparator, hayranının Kredi borcunu kapatacağını açıkladı. Tatlıses'in bu hareketi salondan büyük alkış aldı.

Hayranının kredi borcunu kapattı

Hayranının kredi borcunu kapattı

Hayranının kredi borcunu kapattı

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