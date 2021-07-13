Hayrabolu'da "Sarı Gelinler" çiçek açtı
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Hayrabolu'da "Sarı Gelinler" çiçek açtı

Hayrabolu'da 'Sarı Gelinler' çiçek açtı
Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinin bereketli topraklarına ekilen ayçiçekleri çiçek açmaya başladı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinin bereketli topraklarına ekilen ayçiçekleri çiçek açmaya başladı.

Hayrabolu'da "Sarı Gelin" olarak da adlandırılan ayçiçeği tarlaları doğal güzellik oluşturuyor.

Hayrabolu Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, ilçede bu yıl 305 bin dekar alana yağlık ayçiçeği ekildiğini belirtti.

Yağmurların ayçiçeğine çok faydalı geldiğini ifade eden Çıkrıkçılı, "Bereketli Hayrabolu Ovasında ve yöremizde ekilen ayçiçeklerimiz çiçek açtı. Bu yıl ayçiçeğinde bereketli bir yıl bekleniyor. Şu haliyle ayçiçeği bitkisi çok güzel gelişim gösteriyor. Çiftçilerimizin yüzü bu yıl ayçiçeği üretimiyle gülecek." diye konuştu.

Hayrabolu'da 'Sarı Gelinler' çiçek açtı
Hayrabolu'da 'Sarı Gelinler' çiçek açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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