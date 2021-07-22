Haymana'da damat dehşetinde hayatını kaybedenler defnedildi
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Haymana'da damat dehşetinde hayatını kaybedenler defnedildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Haymana'da damat dehşetinde hayatını kaybedenler defnedildi Ankara'nın Haymana ilçesinde yaşanan kavgada hayatını kaybedenler defnedildi.

Haymana'da damat dehşetinde hayatını kaybedenler defnedildi

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde yaşanan kavgada hayatını kaybedenler defnedildi.

Haymana'nın Yurtbeyli Mahallesi'nde yaşanan olayda, Özkan Güçlü bayramın 2. günü Kayınbabası ve akrabaları ile yaşanan tartışmanın ardından pompalı tüfek ile kayınbabası Ahmet Meral ve yeğeni Burhan Koyuncu ya ateş etti. Ahmet Meral olay yerinde ölürken Burhan Koyuncu Önce Haymana Devlet Hastanesine ardından Ankara ya sevk edildi. Bugün Burhan Koyuncu da hayatını kaybetti. Cenazeler Haymana Yurtbeyli mahallesi mezarlığına defnedildi.

Haymana'da damat dehşetinde hayatını kaybedenler defnedildi
Haymana'da damat dehşetinde hayatını kaybedenler defnedildi
Haymana'da damat dehşetinde hayatını kaybedenler defnedildi
Haymana'da damat dehşetinde hayatını kaybedenler defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alpay Atcı

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