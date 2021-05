Hayırsız Peygamber Bob Dylan kitabı konusu ve özeti nedir? Hayırsız Peygamber Bob Dylan yazarı kim?

HAYIRSIZ PEYGAMBER BOB DYLAN KİTABI KONUSU VE ÖZETİ NEDİR?

Bob Dylan'ı nasıl bilirsiniz? Aykırı, soğukkanlı, protest ya da zamanın en ilgi çeken müzik adamlarından biri mi yoksa iyi bir şair, söz yazarı, besteci mi? Kendisi günümüzün yaşayan en özgün ünlülerinden biri olmakla kalmadı Nobel'i de aldı ve cebine koydu. Onun şarkı sözleri için "Amerikan şarkı geleneğine yeni ve şiirsel bir ifade tarzı getirdi," denildi. O her ne kadar Nobel Edebiyat Ödülü törenine katılmasa da hem hayranlarını hem de edebiyat camiasını heyecanlandırdı. O ya da bu, dünya müziğinin tartışmasız isimlerinden biri olan, sesi ve şarkı sözleriyle herkes için aykırı bir yerde duran Bob Dylan, bu eserde tüm yönleriyle ele alınıyor ve günümüzün ilham veren kişilerinden biri olarak karşımızda duruyor… Bu kitabı okurken, sadece onun kişiliğini ya da şiirlerini değil, aslında bir Amerikan tarihi, zenci ve sol hareketleri tarihini de okuyacaksınız. 68 kuşağının neler çektiğini, ne yapmaya çalıştığını, kime nasıl göründüğünü de okuyup değerlendirme fırsatı bulacaksınız…

Mike Marqusee, henüz "The Times They are A-Changin'" ve "Blowin' in the Wind" politik açıdan aktif yeni bir gençlik kültürünün yaratılmasındaki kritik rollerini oynarken bile, bu şarkıların yazarının "Kuşağın Sesi" olmak yönündeki ilgisini bir kenara bıraktığına dikkat çekiyor. Bunun yerine Bob Dylan bugüne kadar süren çok daha kişisel ve gizemli bir arayışın peşine düştü. Marqusee, Bob Dylan'ın parmak sallayan şarkılarını çıraklık dönemi eserlerinden daha fazlası olarak görmek gerektiği iddiasında bulunuyor ve bu şarkıların ait oldukları dönemle aralarındaki bağı etkili biçimde açıkladıklarını bize kanıtlıyor.

Yazar: Mike Marqusee