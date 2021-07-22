Hayırseverlerin bağışlarıyla Çad'daki ihtiyaç sahiplerine kurban yardımı yapıldı
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Hayırseverlerin bağışlarıyla Çad'daki ihtiyaç sahiplerine kurban yardımı yapıldı

Hayırseverlerin bağışlarıyla Çad'daki ihtiyaç sahiplerine kurban yardımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Haberler | Güncel

Merkezi Avrupa'da olan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Çad'ın başkenti Encemine'de ihtiyaç sahibi ailelere bağışlanan kurban yardımlarını ulaştırdı.

Merkezi Avrupa'da olan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Çad'ın başkenti Encemine'de ihtiyaç sahibi ailelere bağışlanan kurban yardımlarını ulaştırdı.

Kurban etlerinin bayram boyunca gönüllü ekipler aracılığıyla 6 bin aileye ulaştırılması hedefleniyor.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş, AA muhabirine, ücra köşelerdeki ailelere dahi kurbanlık et ulaştırdıklarını belirterek, kendilerine bağışta bulunan Avrupa ve Türkiye'deki hayırseverlere teşekkür etti.

Bağışlanan yardımları binlerce kilometre uzaklıktaki ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini dile getiren Ataş, Türkiye ve Avrupa'nın dört bir yanındaki hayırseverlerle Afrika arasında gönül köprüsü kurduklarını belirtti.

Ataş, "Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu olarak Afrika'nın en mağdur ülkelerinden üçüncüsü olan Çad'dayız. Gerçekten burası çok mağdur bir bölge. Kurban etlerini yetim, yardıma muhtaç ve kimsesizlere dağıtacağız. Buradaki insanlar senede bir sefer et bulabiliyor. Senede bir sefer kurban eti yiyerek eti tadabiliyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu

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