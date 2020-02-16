Hayırseverin bağışladığı odun, yarım saatte tükendi
Haberler » Güncel » Hayırseverin bağışladığı odun, yarım saatte tükendi - Haber

Hayırseverin bağışladığı odun, yarım saatte tükendi

İZMİT'te bir hayırsever tarafından bağışlanan bir kamyonet dolusu odun, mahalle halkı tarafından yarım saatte çuvallara doldurularak götürüldü.

16.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:12
Hayırseverin bağışladığı odun, yarım saatte tükendi

'te bir hayırsever tarafından bağışlanan bir kamyonet dolusu odun, mahalle halkı tarafından yarım saatte çuvallara doldurularak götürüldü.

Serdar Mahalle Muhtarı 'a ismi açıklanmayan bir hayırsever tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere bir kamyonet dolusu yakacak odun bağışlandı. Odunların dağıtılacağını sosyal medya hesabından duyuran muhtar, dağıtımın yapılacağı alanda büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Kamyoneti alana getiren Muhtar Yılmaz'ın kamyonetin kapaklarını açmasının ardından, odunlar yaklaşık yarım saat içerisinde mahalle halkı tarafından çuvallara konularak götürüldü.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler