Hayırsever vatandaştan tekerlekli sandalye bağışı

Hakkarili hayırsever İbrahim Demir, evde sağlık hizmeti alan Halit Gök'e tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Demir, Hakkari Devlet Hastanesi Müdürü Necdet Demir ve Bakım Hizmetleri Müdürü Tevadet Tekin Yakar, Gök'ü Yeni Mahalle'deki evine ziyaret etti.

Gök ile sohbet eden, ihtiyaçlarını dinleyen Demir, beraberinde getirdiği tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Tekerlekli sandalyeye kavuşan Gök, gösterdiği duyarlılıktan dolayı Demir'e teşekkür etti.

Kaynak: AA