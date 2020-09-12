Hayırsever vatandaş Kazımkarabekir yerleşkesine cami yaptıracak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hayırsever vatandaş Kazımkarabekir yerleşkesine cami yaptıracak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Hayırsever Mustafa Demircan arasında KMÜ Kazım Karabekir Yerleşkesinde yapılacak cami için protokol imzalandı.

Hayırsever vatandaş Kazımkarabekir yerleşkesine cami yaptıracak
12.09.2020 14:47 | Son Güncelleme: 12.09.2020 14:52

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Hayırsever Mustafa Demircan arasında KMÜ Kazım Karabekir Yerleşkesinde yapılacak cami için protokol imzalandı.

KMÜ Kazım Karabekir Yerleşkesi içerisinde yer alan bin 967 metrekarelik alanda cami ve müştemilatı yapılmasını öngören protokol, Rektör Akgül ve Hayırsever Demircan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Yaklaşık maliyeti 1.100.000 TL+KDV olan caminin kapalı alanı 280 metrekare, açık alanı ise 210 metrekareden oluşacak. Selçuklu taş mimari örneğinde yapılacak olan ve 01 Eylül 2021 tarihinde bitirilmesi planlanan caminin projesi ve yasal işlemleri üniversite tarafından üstlenilirken inşaatın mali kaynağı Hayırsever Mustafa Demircan tarafından sağlanacak.

KMÜ Rektörlük binasında düzenlenen imza töreninin ardından değerlendirmede bulunan Rektör Akgül, "Kazım Karabekir Yerleşkemizde eğitim gören öğrencilerimiz, personelimiz, hatta vatandaşlarımızın da dini vecibelerini yerine getirebileceği bir camiye ihtiyacımız vardı. Nitekim Kazım Karabekir Yerleşkemizde bin 230 öğrencimiz eğitim görmekte olup yerleşkeye bitişik KYK Öğrenci Yurdunda 530 öğrenci, özel yurtlarda da yine çok sayıda öğrenci bulunmaktadır. Aynı zamanda inşa edilecek olan camimiz, Konya-Karaman yolu üzerinde olup hem yolcular hem de yerleşke çevresindeki vatandaşlarımız bu hayrattan istifade edebilecekler. Böylesine önemli bir sorumluluğu alarak bu güzel hayra vesile olan Mustafa Demircan Beyefendiye şahsım ve KMÜ ailesi adına şükranlarımı sunuyor, yapmış olduğu hayratın kabul olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Hayırsever Mustafa Demircan ise protokolün ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Kazımkarabekir ilçesi için yapmış olduğu bağıştan dolayı bahtiyar olduğunu belirterek protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Metin Özülkü Demet Akalın Canan Ergüder İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Burak Yılmaz Malcolm Thomas Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül İzmir Antalya Kuyumcu
Şu an buradasınız: Hayırsever vatandaş Kazımkarabekir yerleşkesine cami yaptıracak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 14:53:15. #1.15#
title