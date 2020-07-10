Hayırsever İşadamından Besni'ye 4 derslikli mesleki eğitim merkezi
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Hayırsever İşadamından Besni'ye 4 derslikli mesleki eğitim merkezi

Adıyaman'ın Besni Organize Sanayi Bölgesinde Hayırsever İşadamı Mustafa Baba tarafından yapılması planlanan 4 derslikli Mesleki Eğitim Merkezinin protokolü imzalandı.

Hayırsever İşadamından Besni'ye 4 derslikli mesleki eğitim merkezi
10.07.2020 09:20 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:23

Adıyaman'ın Besni Organize Sanayi Bölgesinde Hayırsever İşadamı Mustafa Baba tarafından yapılması planlanan 4 derslikli Mesleki Eğitim Merkezinin protokolü imzalandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen imza protokolünde Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve Besni ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'de hazır bulundu.

Hayırsever Mustafa Baba tarafından babası Abidin Baba adına Besni Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak olan Mesleki Eğitim Merkezi iki katlı 4 derslikli özel proje olarak inşa edilecek olup, yaklaşık 200 öğrenci merkezde eğitim ve öğretim görebilecek.

Türkiye'nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Yoğun bir hizmet talebiyle karşı karşıyayız. Bu yoğun hizmet talebini devletimizin yatırımları yanında hayırseverlerimizin desteği ile de karşılıyoruz. Bilindiği gibi, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Allah hepsinden razı olsun, hayırlarını kabul etsin. Bu hayırlar amel defterinin kapanmamasına ve sevabının da devamlı olmasına vesile teşkil etmektedir. Mustafa beyin bu hayrının da Allah katında makbul ve kabul olmasını temenni ediyorum. Bu tür protokollerin artarak devamını diliyorum. En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Çünkü insana ve eğitime yapılan yatırım ekonomik yatırımların çok çok ötesinde bir yatırımdır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara daha iyi bir şekilde hazırlama ve daha güvenli bir gelecek oluşturma adına Mustafa beyin yaptıracağı mesleki eğitim merkezinin açılışını da inşallah hep birlikte yaparız. Eğitime verdikleri desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, bunun diğer işadamlarımıza da örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Mahmut Çuhadar ve hayırsever işadamı Mustafa Baba arasında 4 derslikli Besni Mesleki Eğitim Merkezinin protokolü imzalandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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