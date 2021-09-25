Hayırsever iş insanı Uluçay son yolculuğuna dualarla uğurlandı - Haberler
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Hayırsever iş insanı Uluçay son yolculuğuna dualarla uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Recep Dikici - Haberler | Yerel

Hayırsever iş insanı Uluçay son yolculuğuna dualarla uğurlandı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde vefat eden hayırsever iş insanı Recep Uluçay, çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Hayırsever iş insanı Uluçay son yolculuğuna dualarla uğurlandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde vefat eden hayırsever iş insanı Recep Uluçay, çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Şuhut Ulu Camii'nde düzenlenen cenaze merasimine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Mülkiye Başmüffettişi Eyüp Çalışır, Merhum Recep Uluçay'ın Yeğeni AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen binlerce vatandaş ile protokol üyeleri katıldı. Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcısı Harun Yılmaz tarafından kılınan cenaze namazının ardından merhum Recep Uluçay'ın cenazesi Şuhut Asri Mezarlığındaki aile kabristanına götürüldü. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından merhum Uluçay sevenleri tarafından toprağa verildi.

Hayırsever iş insanı Uluçay son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Hayırsever iş insanı Uluçay son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Hayırsever iş insanı Uluçay son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Hayırsever iş insanı Uluçay son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Hayırsever iş insanı Uluçay son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Hayırsever iş insanı Uluçay son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Hayırsever iş insanı Uluçay son yolculuğuna dualarla uğurlandı
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