Hayır Oluversin Gari filmi oyuncuları kimler? Hayır Oluversin Gari filmi konusu nedir?

9 Ağustos Pazartesi günü FOX ekranlarda yayınlanacak Hayır Oluversin Gari filmi oyuncuları kimler? Hayır Oluversin Gari filmi konusu nedir? TV'de ilk kez yayınlanacak Hayır Oluversin Gari filmi saat 20:00'da ayyınlanacak.

yönetmenliğini Hasan Doğan'ın yaptığı film ilk kez tv ekranlarında olacak. Hayır Oluversin Gari filmi oyuncuları kimler? Hayır Oluversin Gari filmi konusu nedir?

HAYIR OLUVERSİN GARİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Derya ve Güney'in boşanacaklarını öğrenen Aliş, bu haberi bütün köye yayar. Derya boşanır boşanmaz Aliş onu istemeye gidecektir. Güney hem otel olayına hem de Burak ile ilgili sebeplerden Derya'yı kıskanmış ve yanlış anlamaya başlamıştır.

HAYIR OLUVERSİN GARİ FİLMİ OYUNCULARI

Birand Tunca,

Aslıhan Malbora,

Tuğba Melis Türk