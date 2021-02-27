Haydi Söyle şarkı sözleri! Haydi Söyle dinle! Haydi Söyle indir!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Haydi Söyle şarkı sözleri! Haydi Söyle dinle! Haydi Söyle indir!

27.02.2021 21:49 | Son Güncelleme: 27.02.2021 21:53
Haydi Söyle şarkı sözleri! Haydi Söyle dinle! Haydi Söyle indir!

Muhteşem şarkı Haydi Söyle şarkı sözleri! Haydi Söyle dinle! Haydi Söyle indir!

Haydi Söyle şarkı sözleri! Haydi Söyle dinle! Haydi Söyle indir!

HAYDİ SÖYLE ŞARKI SÖZLERİ

Seni gördüğüm zaman

Dilim neden tutulur?

Seni gördüğüm zaman

Güller elimde kurur

Seni gördüğüm zaman

Hayat sanki son bulur

Gözlerime bakınca

Dünyalar benim olur

Susma gönlüm sen söyle

Haydi gönlüm sen söyle

Aşkımı sevgiliye

Derdimi sevgiliye

Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi

Haydi söyle rüyalarda gördüğümü

Haydi söyle uykusuz gecelerimi

Haydi söyle

Seni gördüğüm zaman

Beni bir ateş sarar

Seni gördüğüm zaman

Yanar yüreğim yanar

Seni gördüğüm zaman

Canlanır tüm anılar

Seni gördüğüm zaman

Durur bütün zamanlar

Susma gönlüm sen söyle

Haydi gönlüm sen söyle

Aşkımı…

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli
Magazin Lady Gaga Kenan Doğulu Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Cenk Tosun Erol Bulut Mustafa Yumlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Haydi Söyle şarkı sözleri! Haydi Söyle dinle! Haydi Söyle indir! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 21:53:46. #1.16#
title