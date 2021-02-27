Haydi Söyle şarkı sözleri! Haydi Söyle dinle! Haydi Söyle indir!
Muhteşem şarkı Haydi Söyle şarkı sözleri! Haydi Söyle dinle! Haydi Söyle indir!
Haydi Söyle şarkı sözleri! Haydi Söyle dinle! Haydi Söyle indir!
HAYDİ SÖYLE ŞARKI SÖZLERİ
Seni gördüğüm zaman
Dilim neden tutulur?
Seni gördüğüm zaman
Güller elimde kurur
Seni gördüğüm zaman
Hayat sanki son bulur
Gözlerime bakınca
Dünyalar benim olur
Susma gönlüm sen söyle
Haydi gönlüm sen söyle
Aşkımı sevgiliye
Derdimi sevgiliye
Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi
Haydi söyle rüyalarda gördüğümü
Haydi söyle uykusuz gecelerimi
Haydi söyle
Seni gördüğüm zaman
Beni bir ateş sarar
Seni gördüğüm zaman
Yanar yüreğim yanar
Seni gördüğüm zaman
Canlanır tüm anılar
Seni gördüğüm zaman
Durur bütün zamanlar
Susma gönlüm sen söyle
Haydi gönlüm sen söyle
Aşkımı…