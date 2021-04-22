Haydi gel benimle ol şarkı sözleri! Sezen Aksu - Haydi gel benimle ol şarkı sözleri tamamı!

'Haydi gel benimle ol, Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize, Ordaki sevgililer özenip birer birer, Gün olur erişirler ikimize' sözleri ile büyük beğeni toplayan Sezen Aksu'nun seslendirdiği Haydi gel benimle ol şarkı sözleri nelerdir? Sezen Aksu - Haydi gel benimle ol şarkı sözleri tamamı nedir? Haydi gel benimle ol şarkı sözleri! Sezen Aksu - Haydi gel benimle ol şarkı sözleri tamamı!

'Haydi gel benimle ol, Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize, Ordaki sevgililer özenip birer birer, Gün olur erişirler ikimize' sözleri ile büyük beğeni toplayan Sezen Aksu'nun seslendirdiği Haydi gel benimle ol şarkı sözleri nelerdir? Sezen Aksu - Haydi gel benimle ol şarkı sözleri tamamı nedir? Haydi gel benimle ol şarkı sözleri! Sezen Aksu - Haydi gel benimle ol şarkı sözleri tamamı! İşte detaylar haberimizde…

HAYDİ GEL BENİMLE OL ŞARKI SÖZLERİ

Bende zincirlere sığmayan o deli sevdalardan

Kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan

Kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan

Yalanlardan dolanlardan daha güçlü bir yürek var

Haydi gel benimle ol

Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize

Ordaki sevgililer özenip birer birer

Gün olur erişirler ikimize

Haydi gel benimle ol

Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize

Ordaki sevgililer özenip birer birer

Gün olur erişirler ikimize

Uzanıp yüreğimin ateşiyle yeniden

Yıldızları tek tek yakacağım

Sarılıp güneşlere sevgimizle göklerden

Mavi mavi taçlar takacağım ne olursun

Haydi gel benimle ol

Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize

Ordaki sevgililer özenip birer birer

Gün olur erişirler ikimize

Bende zincirlere sığmayan o deli sevdalardan

Kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan

Kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan

Yalanlardan dolanlardan daha güçlü bir yürek var

Haydi gel benimle ol

Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize

Ordaki sevgililer özenip birer birer

Gün olur erişirler ikimize

Haydi gel benimle ol

Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize

Ordaki sevgililer özenip birer birer

Gün olur erişirler ikimize

Uzanıp yüreğimin ateşiyle yeniden

Yıldızları tek tek yakacağım

Sarılıp güneşlere sevgimizle göklerden

Mavi mavi taçlar takacağım ne olursun

Haydi gel benimle ol

Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize

Ordaki sevgililer özenip birer birer

Gün olur erişirler ikimize

Haydi gel benimle ol

Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize

Ordaki sevgililer özenip birer birer

Gün olur erişirler ikimize

Haydi gel benimle ol

Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize

Ordaki sevgililer özenip birer birer

Gün olur erişirler ikimize