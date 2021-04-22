Haydi gel benimle ol şarkı sözleri! Sezen Aksu - Haydi gel benimle ol şarkı sözleri tamamı!
'Haydi gel benimle ol, Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize, Ordaki sevgililer özenip birer birer, Gün olur erişirler ikimize' sözleri ile büyük beğeni toplayan Sezen Aksu'nun seslendirdiği Haydi gel benimle ol şarkı sözleri nelerdir? Sezen Aksu - Haydi gel benimle ol şarkı sözleri tamamı nedir? Haydi gel benimle ol şarkı sözleri! Sezen Aksu - Haydi gel benimle ol şarkı sözleri tamamı!
'Haydi gel benimle ol, Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize, Ordaki sevgililer özenip birer birer, Gün olur erişirler ikimize' sözleri ile büyük beğeni toplayan Sezen Aksu'nun seslendirdiği Haydi gel benimle ol şarkı sözleri nelerdir? Sezen Aksu - Haydi gel benimle ol şarkı sözleri tamamı nedir? Haydi gel benimle ol şarkı sözleri! Sezen Aksu - Haydi gel benimle ol şarkı sözleri tamamı! İşte detaylar haberimizde…
HAYDİ GEL BENİMLE OL ŞARKI SÖZLERİ
Bende zincirlere sığmayan o deli sevdalardan
Kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan
Kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan
Yalanlardan dolanlardan daha güçlü bir yürek var
Haydi gel benimle ol
Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
Ordaki sevgililer özenip birer birer
Gün olur erişirler ikimize
Haydi gel benimle ol
Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
Ordaki sevgililer özenip birer birer
Gün olur erişirler ikimize
Uzanıp yüreğimin ateşiyle yeniden
Yıldızları tek tek yakacağım
Sarılıp güneşlere sevgimizle göklerden
Mavi mavi taçlar takacağım ne olursun
Haydi gel benimle ol
Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
Ordaki sevgililer özenip birer birer
Gün olur erişirler ikimize
Bende zincirlere sığmayan o deli sevdalardan
Kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan
Kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan
Yalanlardan dolanlardan daha güçlü bir yürek var
Haydi gel benimle ol
Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
Ordaki sevgililer özenip birer birer
Gün olur erişirler ikimize
Haydi gel benimle ol
Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
Ordaki sevgililer özenip birer birer
Gün olur erişirler ikimize
Uzanıp yüreğimin ateşiyle yeniden
Yıldızları tek tek yakacağım
Sarılıp güneşlere sevgimizle göklerden
Mavi mavi taçlar takacağım ne olursun
Haydi gel benimle ol
Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
Ordaki sevgililer özenip birer birer
Gün olur erişirler ikimize
Haydi gel benimle ol
Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
Ordaki sevgililer özenip birer birer
Gün olur erişirler ikimize
Haydi gel benimle ol
Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
Ordaki sevgililer özenip birer birer
Gün olur erişirler ikimize