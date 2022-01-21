HAYDİ ekipleri sokaktaki canları unutmadı

Kocaeli'de olumsuz hava şartları ve soğuk havalardan dolayı beslenme sıkıntısı çeken sokaktaki hayvanlar için hayvan durum izleme ekipleri mama dağıtım çalışması gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de olumsuz hava şartları ve soğuk havalardan dolayı beslenme sıkıntısı çeken sokaktaki hayvanlar için hayvan durum izleme ekipleri mama dağıtım çalışması gerçekleştirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri kış mevsimi koşullarında sokaklarda bulunan ve bırakılan barınma, beslenme imkanı bulunmayan, sahipsiz sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu alanları belirledi. İlin farklı bölgelerine giden ekipler, kırsal alanlarda sokak hayvanları için yem ve mama dağıtımı yaptı. - KOCAELİ