HAYDİ ekipleri, afet bölgesinde sokak hayvanlarını besledi

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı HAYDİ ekipleri sokak hayvanlarını besledi.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı HAYDİ ekipleri sokak hayvanlarını besledi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timi Hayvan Durum İzleme Unsuru (HAYDİ) tarafından afet bölgesindeki sokak hayvanları ve kuşların bakım, besleme, muayene, tedavi ve aşılama faaliyetleri yürütülüyor. Her gün afet bölgesinde sokak hayvanlarını bekleyen jandarma ekipleri, ayrıca sel felaketinde yaralanan, bakıma muhtaç ve aç kalan hayvanların da gerekli bakım ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı