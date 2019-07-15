Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz mapping gösterisi
İstanbul Kadıköy'deki Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına mapping gösterisi düzenlendi. Vatandaşlar gösteriye yoğun ilgi gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı organizasyonunda, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına Haydarpaşa Gar binasının Kadıköy'e bakan yüzünde, 7 dakika süren mapping gösterisi gerçekleştirildi.
Etkinlik saatinden 15 dakika önce yüzeye "Unutma" yazısı yansıtıldı ve geri sayım başladı. 15 Temmuz darbe girişimini anlatan 7 dakikalık video gösteriminin ardından 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları 25 dakika boyunca gar binası yüzeyinde yansıtıldı.
Gösteriye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.
Kaynak: AA
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