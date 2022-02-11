Haydar Dümen korona mıydı, aşılı mıydı? Haydar Dümen hasta mıydı? - Haberler
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Haydar Dümen korona mıydı, aşılı mıydı? Haydar Dümen hasta mıydı?

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Haydar Dümen korona mıydı, aşılı mıydı? Haydar Dümen hasta mıydı?

Posta Gazetesi köşe yazarı Haydar Dümen hayatını kaybetti. Samimi kişiliği ile yakından tanınan ve sevilen ismin vefat haberi ülke genelinde üzüntüyle karşılanırken Haydar Dümen hasta mıydı?

Yazıları ile sağlık konularında detaylı bilgiler veren ve okurlarının sorularını yanıtlayan haydar Dümen açıklamalarıyla sık sık gündem oluyordu. Son gelen haberle üzüntüye boğan ünlü yazar, vefat haberi ile sevenlerini üzdü. Peki, Haydar Dümen korona mıydı, aşılı mıydı? Haydar Dümen hasta mıydı?

HAYDAR DÜMEN KORONA MIYDI, AŞILI MIYDI?

Twitter'dan yaptığı paylaşımla acı haberi veren oyuncu ve yazar Mehmet Coşkundeniz, "Gazetemiz Posta'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı KOVID -19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın" dedi..

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Haydar Dümen, Gündem, Yaşam, Haberler

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