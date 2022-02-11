31 Ocak'tan bu yana hastanede koronavirüs tedavisi gören ünlü psikiyatrist Haydar Dümen koronaya bağlı kalp durması sonucu hayatını kaybetti. Hayata gözlerini yuman Dümen, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Haydar Dümen kaç yaşındaydı? Haydar Dümen doğum tarihi ve ölüm tarihi ne?

HAYDAR DÜMEN KAÇ YAŞINDAYDI?

Twitter'dan yaptığı paylaşımla acı haberi veren oyuncu ve yazar Mehmet Coşkundeniz, "Gazetemiz Posta'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı KOVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın" dedi.

91 yaşında hayata gözlerini yuman Dümen, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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