Psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen'in vefat ettiği bildirildi. Acı haberi sonrası ünlü ismin eşi de gündeme geldi. 1993 senesinde dünya evine giren ünlü psikiyatristin hayatına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, Haydar Dümen eşi kimdir? Gül Dümen kaç yaşında?

HAYDAR DÜMEN EŞİ KİMDİR?

Haydar Dümen'i eşi Gül Dümen'dir.

Bilgi Üniversitesinden Televizyon Gazetecilik Bölümü ve Psikolojik dalından 2 diploması vardır.

Gül Dümen Halen klinik psikolojisi üzerine eğitimine devam etmektedir.

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