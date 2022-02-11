Haydar Dümen eşi kimdir? Gül Dümen kaç yaşında?
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Cinsellik üzerine yıllarca Posta Gazetesi'nde yazılar yazan, soruları cevaplayan psikiyatrist ve seksoloji uzmanı Haydar Dümen 91 yaşında öldü. Sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlanan Haydar Duman'ın ölüm nedeni koronavirüse bağlı kalp durması olarak açıklandı. Gelişme sonrası detaylar merak edilirken Haydar Dümen eşi kimdir? Gül Dümen kaç yaşında, araştırıldı.
Psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen'in vefat ettiği bildirildi. Acı haberi sonrası ünlü ismin eşi de gündeme geldi. 1993 senesinde dünya evine giren ünlü psikiyatristin hayatına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, Haydar Dümen eşi kimdir? Gül Dümen kaç yaşında?
HAYDAR DÜMEN EŞİ KİMDİR?
Haydar Dümen'i eşi Gül Dümen'dir.
Bilgi Üniversitesinden Televizyon Gazetecilik Bölümü ve Psikolojik dalından 2 diploması vardır.
Gül Dümen Halen klinik psikolojisi üzerine eğitimine devam etmektedir.
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