Canlı Yayına Bağlanan Kadın, Kocasının Kendisini Kız Kardeşiyle Aldattığını İtiraf Etti

Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programında yapılan itiraf damga vurdu. Canlı yayına telefonla bağlanan bir kadın izleyici, kocasının kendisini kız kardeşiyle aldattığını açıkladı.

KIZ KARDEŞİMLE ALDATTI

Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programında telefonla bağlanan seyircilerin şaşırtan itirafları sürüyor. Beyaz TV'de programa bağlanan bir kadın izleyici aldatılma itirafı Nur Viral ve iletişim Uzmanı Canten Kaya'yı şaşkına uğrattı. İsmini vermek istemeyen kadın izleyici kocasının kendisini kız kardeşiyle aldattığını söyledi.

"YAPTIM NE YAPACAKSIN"

Bunu sorduğunda kocasının ise 'Yaptım ne yapacaksın?' diye cevap verdiğini anlatan kadın izleyici, kız kardeşinden nefret ettiğini ve görüşmek istemediğini söyledi. Stüdyodaki uzman iletişim Uzmanı Canten Kaya da genç kadına tavsiyelerde bulundu.