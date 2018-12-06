Canlı Yayına Bağlanan Kadın, Kocasının Kendisini Kız Kardeşiyle Aldattığını İtiraf Etti
Ünlü sunucu Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programı yine izleyenlerin kanını donduran bir itirafa sahne oldu. Canlı yayına bağlanan isini vermek istemeyen bir izleyici, kocasının kendisini kardeşiyle aldattığını itiraf etti.
Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programında yapılan itiraf damga vurdu. Canlı yayına telefonla bağlanan bir kadın izleyici, kocasının kendisini kız kardeşiyle aldattığını açıkladı.
KIZ KARDEŞİMLE ALDATTI
Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programında telefonla bağlanan seyircilerin şaşırtan itirafları sürüyor. Beyaz TV'de programa bağlanan bir kadın izleyici aldatılma itirafı Nur Viral ve iletişim Uzmanı Canten Kaya'yı şaşkına uğrattı. İsmini vermek istemeyen kadın izleyici kocasının kendisini kız kardeşiyle aldattığını söyledi.
"YAPTIM NE YAPACAKSIN"
Bunu sorduğunda kocasının ise 'Yaptım ne yapacaksın?' diye cevap verdiğini anlatan kadın izleyici, kız kardeşinden nefret ettiğini ve görüşmek istemediğini söyledi. Stüdyodaki uzman iletişim Uzmanı Canten Kaya da genç kadına tavsiyelerde bulundu.
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Herkes biliyor diyor kadın. Nasıl kimse müdahale etmemiş anlamıyorum. Her ikisi de evli bir de. Bana saçma uydurma geldiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Program yürüsün diye kendileride ekleyip sunuyorlar nasıl olsa herşeyi yiyen bir hal aldık yıllardan beri siyasetçilerden yendiğimiz gibiCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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biri çıkıp afedersiniz kardeşimle ilişkiye girdim dese valla hiç şaşırmam bune ya bunlar ne yaptıklarını sanıyorlar böyle programlarla çocukların insanların bilinç altına aldat diyor resmen hepsi sübliminal mesajCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Nasıl bir hale geldikCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Zinada Ziyan var.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır