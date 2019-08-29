Hayatını kaybeden kadın yarışcı Jessi Combs kimdir?
Jessi Combs, karada hız rekorunu denemek için yaptığı sürüşte hayatını kaybetti. F-104 uçağının modifiye edilmiş halini kullanan Oregon eyaletindeki kazada öldüğü açıklandı. Peki, Jessi Combs kimdir?
Amerikalı kadın yarışcı Jessi Combs, karada hız rekoru denemesi sırasında hayatını kaybetti. Deneme Oregon eyaletindeki Alvord Çölü'nde yapılıyordu. Modifiye edilmiş F-104 kullanan Jessi Combs, meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Combs'un amacı 2013'teki 640 km/saat rekorunu kırmak idi. Peki, Jessi Combs kimdir?
JESSI COMBS KİMDİR?
Jessi Combs, 27 Temmuz 1980'da Güney Dakota'da doğdu. Ailesi, iki yaşında iken Rockerville kasabasından Piedmont'a taşındı.Üçü öz, 2 üvey olmak üzere beş kardeşi var. 1998'de liseyi bitirdi. 2004'de ise Wyotech Üniversitesi'den mezun oldu.
İlk işine SEMA (Özel Ekipman Pazarlama Birliği) fuarında Wyotech pazarlama departmanında başladı. İşe alınması ise onu ve bir diğer öğrenci ile altı ay içerisinde bir araba oluşturmak şeklinde oldu.
Combs, dört yıl boyunca Powerblock'un bir parçası olan Xtreme 4x4 adlı televizyon programına sunuculuk yaptı. Şubat 2008'de gösteriden ayrıldığını açıkladı.
Ekim 2011'de Combs, ödüllü bir otomotiv tabanlı macera serisi olan Ölmeden Önce Yapılacak 1001 Araba Şey Listesi AOL Autoblog Gösterisini kaydetmeye başladı.
2011 ile 2014 arasında yeni ve klasik otomobilleri tamir eden ve geliştiren kadınları konu alan All Girls Garage on Velocity adlı programı sundu.
2018 yılında, Combs kısa ömürlü Discovery kanal panelinde BREAK ROOM'da göründü.
YARIŞLARI VE DERECELERİ
2017 – Ultra 4 King of the Hammers – 12th – 4400 Class
2016 – Ultra 4 King of the Hammers – 1st – EMC Modified Class
2015 – Rallye Aicha des Gazelles (9 off-road rally race) – 1st – First Participation – 10th overall
2015 – SCORE Baja 1000 – 2nd – Class 7
2014 – Ultra 4 King of the Hammers – 1st – Spec Class
2014 – Ultra 4 National Championship – 1st – Spec Class
2014 – Ultra 4 Western Region Series – 1st – Spec Class
2014 – Ultra 4 American Rock Sports Challenge – 3rd – Spec Class
2014 – Ultra 4 Glen Helen Grand Prix – 2nd – Spec Class
2014 – Ultra 4 Stampede – 1st – Legends Class
2013 – Karadaki en hızlı kadın – 398 mph with a top speed of 440 mph
2011 – SCORE Baja 1000 – 2nd – Class 10