Hayatını kaybeden Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı: Beni küpelerimle gömün
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Hayatını kaybeden Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı: Beni küpelerimle gömün

05.02.2021 09:12 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:19

Kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanat müziğinin güçlü sesi Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı. Ünlü sanatçı, 2013 yılında katıldığı bir programda küpelerini çok sevdiğini ve onlarla gömülmek istediğini söylemişti.

Kemik iliği kanserinden tedavi gördüğü hastanede nefes darlığı sebebiyle hayatını kaybeden sanat müziğinin güçlü seslerinden Hüner Coşkuner'in,yıllar önce konuk olduğu Mesut Yar'ın televizyon programında vasiyetinden bahsettiği video kısa sürede gündem oldu.

"KÜPELERİMLE GÖMÜLMEK İSTERİM"

CNN Türk'te yayınlanan Mesut Yar'la Burada Laf Çok programında konuşan Coşkuner, vasiyeti hakkında "Küpesiz günüm yok. Aksesuarı ciddi anlamda çok severim. Küpe, bilezik, kolye... Bir yere gideceğim zaman mesela bir elbise, bol aksesuar... Bundan güç mü alıyorum bilemiyorum. Vasiyetim var aileme, Allah gecinden versin yaşamak her şeye rağmen çok güzel, küpelerimle gömülmek isterim" demiş.

Hayatını kaybeden Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı: Beni küpelerimle gömün

AYLARDIR KANSERLE SAVAŞIYORDU

Hastaneden yapılan açıklamada, "Sanatçı Hüner Coşkuner ilk defa Nisan 2020 tarihinde kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonrası kemik iliği kanseri tanısı konmuştur. Tedavilere cevap vermeyen Coşkuner, gelişen nefes darlığı sonrası yoğun bakıma alınmıştı" ifadelerine yer verilmişti.

Hayatını kaybeden Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı: Beni küpelerimle gömün
Hayatını kaybeden Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı: Beni küpelerimle gömün
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