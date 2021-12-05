Hayatında hiç salıncağa binemeyen küçük kızın hayalini Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı gerçekleştirdi
Spina bifida ve hidrosefaliyiz hastalığı nedeniyle hayatında hiç salınacağa binemeyen 4 yaşındaki Beren'in salıncak talebine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kayıtsız kalmadı. Beren, Dr. Şadi Yazıcı tarafından kendisi için hazırlatılan salıncağa binerek hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı.
Tuzla'nın Şifa Mahallesi'nde oturan 4 yaşındaki Beren, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan özel bir istekte bulundu. Spina bifida ve hidrosefaliyiz hastalığı nedeniyle parklarda bulunan salıncaklara binemeyen Beren, evinin yakınında bulunan Şehit Bahadırhan Solak Parkı'na engelsiz salıncak kurulması konusunda Başkan Yazıcı'dan talepte bulundu. Beren isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Yazıcı, Tuzla Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi.
MUTLULUĞU GÖRÜLMEYE DEĞER
Ekipler, Şehit Bahadırhan Solak Parkı'na Beren ve dezavantajlı diğer çocuklarında kullanabilmesi için engelsiz salıncak kurdu. Parkta annesinin yardımıyla salıncakta sallanan Beren'in mutluluğu ise kameralara yansıdı.
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