Hayatımıza yeni bir kavram daha girdi: Online itibar yönetimi
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Hayatımıza yeni bir kavram daha girdi: Online itibar yönetimi

Hayatımıza yeni bir kavram daha girdi: Online itibar yönetimi
Bültenler - Haberler | Güncel

İnsan ilişkilerinin ekseriyetle sosyal medya üzerinden yürüdüğü günümüzde "online itibar yönetimi"nin önemi de artmaya başladı. Halkla ilişkiler sektöründe bu tarz hizmetler veren şirketler öne çıkıyor.

Kurumsal ve bireysel firmalara online itibar yönetimi konusunda danışmanlık yapan İletişim Gezegeni'nin genel müdürü Süleyman Gürbüz, artık neredeyse her hizmetin veya markanın dijital dünya üzerinden tanıtılıp, değerlendirildiğini söylüyor. "Eğer siz sosyal medyada yoksanız, yaptığınız tanıtımın bir ayağı hep eksik kalacaktır. Yazılı ve görsel basın gibi konvansiyonel mecralar tek başına bir değer ifade etmiyor. Mutlaka iyi bir web siteniz ve tepkilerin anında ölçülebildiği sosyal medya hesaplarınız olması gerekiyor."

"NASIL OLDUĞUMUZ DEĞİL NASIL ALGILANDIĞIMIZ ÖNEMLİ!"

Peki tüm bunlar yeterli mi? "Online itibar yönetimi" işte bu noktada devreye giriyor. Gürbüz'e hayatımıza yeni giren bu kavramın ne anlama geldiğini sorduğumuzda kısaca, "firmaların internet dünyasında yaptıkları hareketlerin ne şekilde algılandığını, insanlar ve rakiplerin bu firmalar için ne gibi tutumlar izlediğini gösteren bir algıdır. Online itibar yönetimi de bu algıların yönetilmesindeki en büyük yapıdır" diyor.

"İNTERNET DÜNYASINDA HER DÜŞÜNCE RAHATÇA DİLE GETİRİLİYOR"

Teknolojik gelişmelerin sonucu olarak artan internet ve sosyal medya kullanımı sayesinde her düşüncenin rahat bir biçimde dile getiriliyor olmasının online itibar yönetiminin ortaya çıkmasındaki asıl neden olduğunu vurgulayan Gürbüz, "İnsanların ürün veya hizmetler hakkındaki düşüncelerinin hiçbir denetime tabi tutulmaması firmaların devleşmesini sağlayabiliyorken, zedelenmesine de sebep olabilir. Bu yüzden itibar yönetiminizi detaylı bir şekilde planlayıp, yürütmelisiniz" uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Bültenler

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