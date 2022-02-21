Hayati İnanç, Gebze'de vatandaşlarla buluştu - Haberler

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Hayati İnanç, Gebze'de vatandaşlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hayati İnanç, Gebze'de vatandaşlarla buluştu

Yazar Hayati İnanç, Gebze Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Yazar Hayati İnanç, Gebze Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün ev sahipliğinde Gebze Kültür Merkezi (GKM) salonunda gerçekleşen söyleşiye çok sayıda vatandaş katıldı. Zinnur Büyükgöz söyleşi öncesi yaptığı selamlama konuşmasında, "Bazı hatipler, meseleleri anlatırken sadece nedenler üzerinde dururlar. Hayati hocamız ise meseleleri şiir diliyle, gerekçelendirerek ifade ediyor. Kıymetli hocamıza teşekkür ediyor, sizlere de keyifli bir söyleşi diliyorum" dedi.

Başkan Büyükgöz'ün ardından söz alan Hayati İnanç ise konuşmasında, "İnsanın kafası da gıda ister: bilgi. Kalbi de gıda ister: feyz. İkisi ayrıdır. Hepsi birden doyurulursa insan, insandır. Ne kadar değerlisin? Sevdiğin kadar değerlisin. Neyi sevdiğine dikkat et" dedi. - KOCAELİ

Hayati İnanç, Gebze'de vatandaşlarla buluştu

Hayati İnanç, Gebze'de vatandaşlarla buluştu

Hayati İnanç, Gebze'de vatandaşlarla buluştu

Hayati İnanç, Gebze'de vatandaşlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Gebze Belediyesi, Zinnur Büyükgöz, Hayati İnanç, Gebze, Yerel, Haberler

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