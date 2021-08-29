"Hayalet köy"de yaşayan kadın anneannesinden kalma taş evi butik otele dönüştürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Hayalet köy"de yaşayan kadın anneannesinden kalma taş evi butik otele dönüştürdü

'Hayalet köy'de yaşayan kadın anneannesinden kalma taş evi butik otele dönüştürdü
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmirli girişimci kadın, nüfusu azaldığı için "hayalet köy" olarak adlandırılan Ödemiş ilçesindeki Lübbey'e 10 kişilik butik otel açtı.

İzmirli girişimci kadın, nüfusu azaldığı için "hayalet köy" olarak adlandırılan Ödemiş ilçesindeki Lübbey'e 10 kişilik butik otel açtı.

Ödemiş'e bağlı Lübbey, taş ve kerpiç evleriyle dikkati çekiyor. Eskiden nüfusu fazla olan fakat halkının çeşitli nedenlerle göç etmesiyle şu anda 8 kişinin yaşadığı Lübbey, bundan dolayı da "Hayalet köy" olarak adlandırılıyor.

Mimarisi ve doğası sayesinde son yıllarda konuklarını ağırlayan Lübbey'in bilinirliği de yavaş yavaş artmaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kentsel SİT alanı ilan edilen Lübbey'de girişimci Gönül Coşut, anneannesinden kalma taş evi, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izniyle butik otele dönüştürdü.

Coşut, AA muhabirine, tarihi antik çağlara dayanan köyde turizmi canlandırmak istediklerini belirtti.

Son zamanlarda özellikle hafta sonları Türkiye'nin birçok noktasından Lübbey'e ziyaretlerin arttığını aktaran Coşut, "Daha önce burada bir kahvaltı evi açmıştık. Kahvaltıya gelen konuklarımızın 'burada kalacak yer yok mu' şeklinde talepleri oluyordu. Lübbey'e gelen misafirlerimiz konaklama konusunda sorun yaşadıklarını sık sık dile getiriyordu. Bu boşluğu doldurmak amacıyla gerekli olan izinle taş evimizi restore ederek butik otele çevirdik." diye konuştu.

Lübbey'de yaşayan 8 kişiden biri olan Ayşe Can ise köye butik otel açılmasının turizmi hareketlendireceğini dile getirdi.

Ali Dağlı da köyün tarihi dokuya sahip bir yer olduğunu ve turistlerin de ilgisini çektiğine işaret ederek, "Köyümüzde yatacak yer olmadığından dolayı yeni bir butik otelin yerleşim merkezine açılması iyi bir turizm hareketliliği sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

'Hayalet köy'de yaşayan kadın anneannesinden kalma taş evi butik otele dönüştürdü
'Hayalet köy'de yaşayan kadın anneannesinden kalma taş evi butik otele dönüştürdü
'Hayalet köy'de yaşayan kadın anneannesinden kalma taş evi butik otele dönüştürdü
'Hayalet köy'de yaşayan kadın anneannesinden kalma taş evi butik otele dönüştürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Emine Erdoğan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Müge Anlı Filiz Akın Burcu Biricik
Spor Ali Koç Cristiano Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
"Hayalet köy"de yaşayan kadın anneannesinden kalma taş evi butik otele dönüştürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 11:55:12. #1.16#

title