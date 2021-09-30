Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda patlama - Haberler
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Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda patlama

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Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda patlama

ABD'nin Hawaii eyaletinde yer alan Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

ABD'nin Hawaii eyaletinde yer alan Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yeni patlamalara karşı havacılık renk kodu turuncudan "kırmızıya" çevrildi.

ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Kilauea Yanardağı'nın zirvesindeki Halemaumau kraterinde patlama meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, soğuyan lav gölünün bulunduğu yanardağdaki çatlaktan lav çıkışı tespit edildiği bildirildi. Hawaii Volkan Gözlemevi, yanardağdaki uyarı seviyesini "izleme"den "alarm"a yükseltirken, yeni patlamalara karşı havacılık renk kodunu ise turuncudan "kırmızıya" çevirdi. Yanardağın şimdilik çevredeki yerleşim yeri için risk oluşturmadığı aktarıldı.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak bilinen Kilauea'da 2018'de meydana gelen patlamada 700'den fazla ev yok olurken, binlerce kişi evlerinden tahliye edilmişti.

(İHA)

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda patlama

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda patlama

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda patlama

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Haber: Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda patlama - Haberler
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