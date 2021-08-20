Havzalı kadınlar esnaf ve vatandaşlara aşure ikram etti
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Havzalı kadınlar esnaf ve vatandaşlara aşure ikram etti

Havzalı kadınlar esnaf ve vatandaşlara aşure ikram etti
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

? Havza Kadın Üretim Kooperatifi üyeleri tarafından muharrem ayı dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara aşure ikram edildi.

? Havza Kadın Üretim Kooperatifi üyeleri tarafından muharrem ayı dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara aşure ikram edildi.

? Havza Kadın Üretim Kooperatifi Büyük Annemin Lezzetleri Doğal Ürünler satış mağazasında düzenlenen programa Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar ve yönetim kurulu üyeleri ile davetliler katıldı.

Satış mağazasını gezerek kooperatif üyelerinden bilgi alan Acar, kooperatifin kurulmasının evde üretim yapan kadınların ekonomiye katkı sunması için önemli olduğunu belirterek, "Biz her zaman üreten kadının yanında ve yardımcısıyız." dedi.

Kooperatif başkanı Şerife Acar Döndür ise ev kadınlarının kendi gelirlerini sağlamaları yolunda onlara rehber olmayı amaçladıklarını anlatarak, "Üretmek isteyen, aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen tüm kadınlarımıza kapımız açık. Aşure günümüze katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Havzalı kadınlar esnaf ve vatandaşlara aşure ikram etti
Havzalı kadınlar esnaf ve vatandaşlara aşure ikram etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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