Havza TSO Başkanı Acar'dan yardım kampanyasına destek çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Havza TSO Başkanı Acar'dan yardım kampanyasına destek çağrısı

Havza TSO Başkanı Acar'dan yardım kampanyasına destek çağrısı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ülkede yaşanan yangın felaketinin yaralarının sarılması için bir yardım kampanyası başlatıldığını belirterek Havza TSO üyelerine destek çağrısında bulundu.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ülkede yaşanan yangın felaketinin yaralarının sarılması için bir yardım kampanyası başlatıldığını belirterek Havza TSO üyelerine destek çağrısında bulundu.

Acar yaptığı açıklamada, Türk milletinin her türlü felaketten birlik ve beraberlik ile daha güçlü şekilde çıkmayı, kısa sürede yaralarını sarmayı başardığını belirtti.

TOBB tarafından yangın felaketinin yaralarının sarılması için yardım kampanyası başlatıldığına işaret eden Acar, "Yardımlaşma ve dayanışma duygusu içinde bu felaketten etkilenen bölgelerimiz için gerekli desteği sağlayacağınız inancıyla tüm üyelerimizi yardım kampanyasına katılmaya davet ediyorum." dedi.

Acar, üyelerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği - Yangın Felaketi Yardım Hesapları'na (Türkiye İş Bankası A.Ş. TOBB Şubesi TR58 0006 4000 0014 3750 0475 30, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Akay Şubesi TR39 0001 0007 6005 9943 5042 69, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Çukurambar Ticari Şubesi TR58 0001 2001 3110 0016 1000 29 ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez Şubesi TR12 0001 5001 5800 7313 4908 78) yardım yapabileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

BUCAK YANGINI 21 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI; 300 HEKTAR ALAN YANDI
BUCAK YANGINI 21 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI; 300 HEKTAR ALAN YANDI
Milli Savunma Bakanı Akar'dan hudut güvenliği ve Afganistan ile ilgili açıklamalar
Milli Savunma Bakanı Akar'dan hudut güvenliği ve Afganistan ile ilgili açıklamalar
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Tanju Özcan Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Haluk Levent Süreyya Yalçın
Spor Mesut Özil Fatih Terim Alex Teixeira Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Havza TSO Başkanı Acar'dan yardım kampanyasına destek çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 16:43:41. #1.16#

title