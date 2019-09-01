Havza Müftüsü Akyazı, trafik kazasında hayatını kaybetti

Havza Müftüsü Akyazı, trafik kazasında hayatını kaybetti

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İlçe Müftüsü İlyas Akyazı hayatını kaybetti.

01.09.2019 19:44
Havza Müftüsü Akyazı, trafik kazasında hayatını kaybetti

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İlçe Müftüsü İlyas Akyazı hayatını kaybetti.

Havza Müftüsü İlyas Akyazı (62) idaresindeki 05 HH 722 plakalı otomobil, Teşvikiye kavşağı mevkisinde yol kenarındaki su kanalına düştü. Sürüklenen otomobil, menfeze çarparak durabildi. Araçta sıkışan ve itfaiye ekibince çıkartılan Akyazı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Akyazı'nın cenazesi, Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Havza Müftüsü Akyazı, trafik kazasında hayatını kaybetti
Kaynak: AA
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