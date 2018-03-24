Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kongresi

Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına Cesur Şahin seçildi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, 12 yıldır başkanlık görevini yürüten Fahri Çiftçi aday olmadı.

Seçime tek aday olarak katılan Cesur Şahin, kullanılan 103 oyun tamamını alarak başkanlığa getirildi.

Yönetim kurulu ise Şaban Döndür, Dursun Ali Beşli, Muhsin Yüksel, Ertuğrul Söme, Mehmet Ali Çolak ve Serdar Çelik'ten oluştu.



Şahin, eski başkan Fahri Çiftçi'ye hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, "İlçemizdeki sanayi sitelerinin ikisinin de ana yol ve sanayi içi yollarının sorunları var, bunların çözümü için elimizden geleni yapıyoruz. Genel kurula gelerek odamıza sahip çıkan tüm üyelerimize teşekkür ederim." dedi.

Genel kurula Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkan Vekili Uğur Tüfekçi, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük, Havza Şoförler Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat, Havza Bakkal Bayi ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Emin Aysan ile davetliler ve üyeler katıldı.