Havza Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Karaçoban, dördüncü kez başkanlığa seçildi - Haberler
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Havza Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Karaçoban, dördüncü kez başkanlığa seçildi

AA, Özgür Uyaroğlu - Güncel
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Havza Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Karaçoban, dördüncü kez başkanlığa seçildi

Havza Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Karaçoban, yeniden başkanlığa getirildi.

Havza Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Karaçoban, yeniden başkanlığa getirildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde tek liste halinde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Karaçoban, kullanılan 64 oyun tamamını alarak dördüncü kez başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Mustafa Kemal Yılmaz, Sinan Özdemir, Serdar Tuncay, Hakan Çapan, Hamit Güngör, Halit Kurtça ve Ahmet Arslan'dan oluştu.

Karaçoban, genel kurula ilgi gösteren üyelere teşekkür ederek, "Bize güvenen tüm üyelerimize layık olmaya çalışacağız. Herkese hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Genel kurula Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Emin Aysan, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat, Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin ile oda üyeleri katıldı.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

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