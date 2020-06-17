Havza'da otopark yapımı için yer tahsisi yapıldı
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Havza'da otopark yapımı için yer tahsisi yapıldı

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçenin en önemli sorunlarından biri olan otopark sorununun çözümü için yer tahsisinin yapıldığını bildirdi.

Havza'da otopark yapımı için yer tahsisi yapıldı
17.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:52

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçenin en önemli sorunlarından biri olan otopark sorununun çözümü için yer tahsisinin yapıldığını bildirdi.

Özdemir, otoparkın Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını söyledi.

İlçenin en önemli iki sorunundan birinin otopark olduğuna işaret eden Özdemir, "Bu sorunu çözmek için yaptığımız girişimler neticesinde Samsun Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilçemize otopark yapılması kararı alınmıştı. Projesi hazırlanan otopark için Belediye Meclisimizden aldığımız karar ile belediyemize ait alan, otopark yapılmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyemize tahsis edildi." dedi.

19 Mayıs Mahallesi'nde gasilhane ve yanında otopark alanı olarak kullanılan alanın proje için tahsis edildiğini bildiren Özdemir, "Yaklaşık 2 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip, 3 katı yer altında olmak üzere 5 katlı modern bir otoparkı ilçemize kazandıracağız. Üst katı açık olacak otoparkın bu bölümü kırsal mahallelerimizden gelen minibüslerimiz için kullanılacak. Aynı katta yeni bir gasilhane inşa edilecek ve cenaze hizmetlerimiz buradan devam edecek." diye konuştu.

Projenin ilçedeki park yeri sorununa köklü bir çözüm getireceğini vurgulayan Özdemir, "375 araç kapasiteli otopark hizmet girdiğinde hem ilçe trafiği rahatlayacak hem de park sorunu çözülmüş olacak. Projenin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir olmak üzere herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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