Havza'da cami temeli atıldı
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Havza'da cami temeli atıldı

Havza'da cami temeli atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'un Havza ilçesinde bir iş adamı tarafından kendi doğup büyüdüğü mahallesinde yaptıracağı caminin temeli atıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde bir iş adamı tarafından kendi doğup büyüdüğü mahallesinde yaptıracağı caminin temeli atıldı.

Havzanın Çiftlik Mahallesi sakinlerinden olan iş adamı Mustafa Dursun, Çiftlik Mahallesi Emiruşağı yerleşkesindeki caminin artık yetersiz kalması ve eskimesi üzerine buraya bir cami yaptırma kararı aldı. 325 metrekare kullanım alanı olan, bodrum üstü iki katlı ve yaklaşık 700 bin liraya mala olacak Emiruşağı Camisi'nin temeli okunan dualar ve kesilen kurbanın ardından atıldı.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım, camiyi yapacak iş adamına teşekkür etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Tüm iş insanlarımızı paylaşmanın daha anlamlı ve arttığı Ramazan ayından yardımlaşmaya, paylaşmaya ve dayanışmaya davet ediyorum. Mustafa Dursun Bey'e bir kez daha teşekkür ederim" dedi.

İş adamı Mustafa Dursun da "Emiruşağı Camisi eski ve artık ihtiyaca cevap veremiyordu. Halkımızın dini vecibelerini yeri rahat bir şekilde getirebilmeleri adına camiyi yeniden yaptırma kararı aldım" diye konuştu.

Kurban kesilmesinin ardından caminin temeli atıldı. - SAMSUN

Havza'da cami temeli atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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