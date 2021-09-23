Havza'da 15 Temmuz Şehitleri anıldı - Haberler
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Havza'da 15 Temmuz Şehitleri anıldı

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Havza'da 15 Temmuz Şehitleri anıldı

Havza'da Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi.

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza'da Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi.

Havza Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Okul müdürü Eyüp Aydoğdu, 15 Temmuz gecesi yaşan hain darbe girişimin unutturulmayacağını belirterek, katılımcılar teşekkür etti.

Şiir, slayt ve oratoryo gösterisi ile devam eden program öğrenciler tarafından 15 Temmuz Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Programa Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Havza İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin ve davetliler katıldı.

Havza'da 15 Temmuz Şehitleri anıldı

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri
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