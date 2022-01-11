Havva Öztel'den kızı Aleyna Tilki'ye şok sözler - Haberler Magazin
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Havva Öztel'den kızı Aleyna Tilki'ye şok sözler

Havva Öztel'den kızı Aleyna Tilki'ye şok sözler
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Popçu Aleyna Tilki, bir süredir 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile aşk yaşıyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, kızının sevgilisini veto etti. İşte detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda kendisinden yaşça büyük iş insanı Haldun Demirhisar ile görüntülenen Aleyna Tilki, aşk iddiasını yalanlamıştı.

Tilki, ' Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile aşk yaşamaya başladı.

Mynet'te yer alan habere göre; Uzi'nin yaşam tarzından rahatsız olan anne Havva Öztel, Aleyna Tilki'ye "Eğer ilişkin devam ederse sana hakkımı helal etmem" demiş. İddialara göre Tilki annesinden yaşadığı aşk yüzünden veto yemiş.

Tilki'nin bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Havva Öztel'den kızı Aleyna Tilki'ye şok sözler

Havva Öztel'den kızı Aleyna Tilki'ye şok sözler

Havva Öztel'den kızı Aleyna Tilki'ye şok sözler

Havva Öztel'den kızı Aleyna Tilki'ye şok sözler

Aleyna Tilki'nin sevgilisi rapçi Uzi'nin konserini polis bastı

Aleyna Tilki'nin sevgilisi rapçi Uzi'nin konserini polis bastı

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