Havva Öztel'den kızı Aleyna Tilki'ye şok sözler

Geçtiğimiz haftalarda kendisinden yaşça büyük iş insanı Haldun Demirhisar ile görüntülenen Aleyna Tilki, aşk iddiasını yalanlamıştı.

Tilki, ' Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile aşk yaşamaya başladı.

Mynet'te yer alan habere göre; Uzi'nin yaşam tarzından rahatsız olan anne Havva Öztel, Aleyna Tilki'ye "Eğer ilişkin devam ederse sana hakkımı helal etmem" demiş. İddialara göre Tilki annesinden yaşadığı aşk yüzünden veto yemiş.

Tilki'nin bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.