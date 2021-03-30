Havuzu temizlerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Havuzu temizlerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Havuzu temizlerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Antalya'nın Kemer ilçesinde işlettiği pansiyonun çocuk havuzunu temizlerken elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde işlettiği pansiyonun çocuk havuzunu temizlerken elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'nin ünlü turizm bölgesi Çıralı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuk havuzundaki suyu boşaltarak temizlemek isteyen Mehmet Bozdoğan dalgıç pompasını çalıştırdı. Bu sırada elektrik akımına kapılan talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Bir süre sonra otel çalışanları tarafından hareketsiz bulunan Bozdoğan'ın cenazesi, olay yerinde nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından önce Kemer Devlet Hastanesi morguna, buradaki muayenenin ardından Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Demet Akalın Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Havuzu temizlerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 22:20:27. #1.14#
title