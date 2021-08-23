Havalimanında tahliye hareketliliği sürüyor
Yolda yürüyenler Askerlerden görüntüler Sırada bekleyenler Askeri araçlar Havalimanı Uçaklardan görüntüler Kalkış yapan uçaklar Uçaklara binen kişiler Uçak, helikopter ve araçlardan görüntüler KABİL - Havalimanında tahliye hareketliliği sürüyor.
Yolda yürüyenler
Askerlerden görüntüler
Sırada bekleyenler
Askeri araçlar
Havalimanı
Uçaklardan görüntüler
Kalkış yapan uçaklar
Uçaklara binen kişiler
Uçak, helikopter ve araçlardan görüntüler KABİL - Havalimanında tahliye hareketliliği sürüyor
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat