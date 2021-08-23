Havalimanında tahliye hareketliliği sürüyor
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Havalimanında tahliye hareketliliği sürüyor

Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel

Yolda yürüyenler Askerlerden görüntüler Sırada bekleyenler Askeri araçlar Havalimanı Uçaklardan görüntüler Kalkış yapan uçaklar Uçaklara binen kişiler Uçak, helikopter ve araçlardan görüntüler KABİL - Havalimanında tahliye hareketliliği sürüyor.

Yolda yürüyenler

Askerlerden görüntüler

Sırada bekleyenler

Askeri araçlar

Havalimanı

Uçaklardan görüntüler

Kalkış yapan uçaklar

Uçaklara binen kişiler

Uçak, helikopter ve araçlardan görüntüler KABİL - Havalimanında tahliye hareketliliği sürüyor

Havalimanında tahliye hareketliliği sürüyor
Havalimanında tahliye hareketliliği sürüyor
Havalimanında tahliye hareketliliği sürüyor
Havalimanında tahliye hareketliliği sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

Haber Yorumları
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