Havale geçiren çocuğa ilk yardım

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Irmak, "Çocukların ateşlenmesi ailelerin en büyük korkusudur.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Irmak, "Çocukların ateşlenmesi ailelerin en büyük korkusudur. Her ateşi çıktığında 'havale' korkusu yaşayan aileler paniğe kapılmadan çocuğu hekime ulaştırmadan önce bazı müdahaleleri uygulamak hayati önem taşımaktadır" dedi.

Yüksek ateşin ailelerde büyük korkuya neden olmasının sebebinin, aslında çocuğun havale geçirmesi endişesi olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Irmak, "Aileler ateşli çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiğini öğrenmesi hayati önem taşımaktadır. Ateşi ve havale tehlikesi olan çocukların bir sağlık kuruluşuna getirmeden önce, bazı uygulamaları yapmak çocuğun sağlığı için önemlidir. İlk olarak, çocuğunuz gözlerini bir noktaya dikip sizinle iletişimini kaybeder, ağzı köpürür, vücudunda kasılmalar meydana gelirse ilk yapılacak şey paniğe kapılmamaktır. Çocuğu güvende tutmak yapabileceğiniz en önemli yardımdır. Öncelikle sakin olun ve etraftaki diğer insanları da sakinleştirmeye çalışın. Çocuk havale geçirirken genellikle bilincini kaybeder, yere düşer. Bu nedenle etrafa çarpıp zarar görmemesi için çocuğun etrafında kesici, sivri köşeli eşyalar varsa onları uzaklaştırın Başının altına yastık, havlu yada çarşaf gibi yumuşak bir şey yerleştirebilirsiniz. Onu hemen bir yere yatırın, ayıltmaya çalışmayın, sağa sola koşup yalnız bırakmayın, yanında durun. Havale nöbeti anne ve babalar için korkutucu olabilir. Ancak bilmeniz gereken en önemli şey, havalenin çoğunlukla birkaç dakika sonra kendiliğinden geçeceğidir. Çocuğun nöbet sırasında hareketlerine engel olmaya çalışmayın. Nöbetin ne kadar sürdüğüne dikkat edin. Çocuğu yavaşça bir yana doğru yatırarak kusmuğun nefes borusunu tıkamasını önleyin, böylece nefes yolları açık kalacaktır. Acil yardım için 112'yi arayın. Eğer bebeğin ateşi yüksekse, çocuğun giysilerini çıkartmak, özellikle koltuk altlarına ve kasıklarına olmak üzere tüm vücudu ıslatılmış ılık bezlerle silmek yararlıdır. Bir kere ateşli nöbet geçiren çocukta yüzde 25-50 oranında nöbetin tekrarlama riski vardır. Küçük yaşta başlayan nöbetlerde tekrar riski daha yüksektir. Ailede nöbet geçiren kişi varsa tekrar riski yüzde 50 artar. Nöbetlerin yüzde 50'si ilk 6 ay içinde tekrarlar. Basit ateşli nöbet geçiren çocukları aile hekimi ve çocuk hekimi izleyebilir. Tekrarlayan ve kompleks ateşli nöbetleri olan çocukları çocuk nörolojisi uzmanı görmelidir" diye konuştu.(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı