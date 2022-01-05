Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı - Haberler
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Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, bir binanın havalandırma boşluğuna düşen Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi 30148 Sokak içerisinde bulunan bir binanın birinci katında ikamet eden Mustafa Duran, havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın çatı kısmından havalandırma boşluğuna düşerek zemin kata kadar inen kediyi çıkartmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yaramaz kedi, bulunduğu yerden çıkarıldı. Herhangi bir yaralanması bulunmayan kedi, daha sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

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