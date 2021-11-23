Havaist, yarın öğretmenleri ücretsiz taşıyacak

İstanbul Havalimanı'ndan düzenli otobüs seferleri yapan Havaist, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, öğretmenleri ücretsiz taşıma kararı aldığını duyurdu.

Havaist'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hayatımıza değer katan tüm öğretmenlerimize saygılarımızı sunarız. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 'Öğretmen Kartı' ile Havaist sizler için ücretsiz." ifadelerine yer verildi.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri

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