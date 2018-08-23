Havaii'deki Filipinlilere Kasırga Uyarısı

Filipinler Dışişleri Bakanlığı (DFA), Havaii Adası'nda yaklaşmakta olan Lane kasırgası için adada yaşayan vatandaşlarına gerekli hazırlıkları yapmaları için uyarıda bulundu.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı (DFA), ABD'ye bağlı Hawaii Adası'nda yaşayan 375 bin Filipinliye bu gece adada etkisini göstermeye başlayacak olan güçlü Lane kasırgası için gerekli hazırlıkları yapma uyarısında bulundu. Havaii'nin başkentinde bulunan Filipinler Başkonsolosluğu ile koordineli bir şekilde kasırganın hareketlerini takip eden DFA, 4. kategoride yer alan kasırganın saatte 74 ila 100 şiddetinde esen güçlü rüzgarları da beraberinde getireceğini söyledi.

Honolulu'daki Filipinler Başkonsolosu General Joselito A. Jimeno yaptığı açıklamada, Havaii ve Maui, Kauai ve başkent Honolulu'nun bulunduğu Oahu adalarında kasırga uyarısının yapıldığını belirtti. Jimeno, Vali David Ige'nin son 25 yılda adada meydana gelebilecek tehlikeli kasırga da olarak nitelendirilen Lane kasırgasından önce tüm eyalette bir acil durum ilanı yayınladığını söyledi.

Jimeno, adadaki vatandaşlarını, şiddetli yağış, yıldırım, güçlü rüzgarlar ve sel baskınlarına hazırlıklı olması konusunda uyarıda bulunduktan sonra tahliye merkezlerinin tüm sakinleri barındırması için yeterli olamayacağından, Filipinlilere fırtına sora erinceye kadar evlerinden çıkmamalarını tavsiye etti. - HONOLULU