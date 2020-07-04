Havai fişek fabrikasındaki patlama çevredeki mahallelerde de hasara yol açtı
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Havai fişek fabrikasındaki patlama çevredeki mahallelerde de hasara yol açtı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada çevredeki mahallelerde bulunan evlerde oluşan hasar olayın yıkıcı etkisini gösteriyor.

04.07.2020 14:18 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:27

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada çevredeki mahallelerde bulunan evlerde oluşan hasar olayın yıkıcı etkisini gösteriyor.

Patlamanın ardından fabrikanın iki yakasında bulunan Yukarıçalıca ve Akarca mahallelerindeki evlerin camlarının kırıldığı, kapıların eşiklerinden ayrıldığı, çatı ve tavanlarda açılmalar meydana geldiği görüldü. Mahallelerdeki ekinler de savrulan küller nedeniyle zarar gördü.

Fabrikaya yaklaşık 600 metre uzaklıktaki Akarca Mahallesi'ndeki evi patlamada zarar gören Kadriye Ayaz (75), AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden daha etkili bir sarsıntıya neden olduğunu söyledi.

Evin camlarının kırıldığını, kiremitlerin yerinden oynadığını anlatan Ayaz, "Nasıl anlatayım ki. Hayvanlar bağrışıyor. Nasıl yalaza, gökyüzünü sardı yalaza. Bizim buraya çok yakın. Eğer o büyük depo patlasaydı bizim köyde kimse kalmazdı. Allah kurtardı bizi. Ne yapalım canımıza gelmedi ya mala gelsin." dedi.

Ayaz, evinin çok zarar gördüğünü ve dün akşam girip yatamadığını ve yardım beklediklerini söyleyerek, "Bahçelerimize bütün küller düştü, mahsulümüzü nasıl yiyeceğiz?" diye konuştu.

"Eşimin psikolojisi bozuldu"

Akarca Mahallesi'nde oturan Hüseyin Bak (75) da çok korktuklarını ve eşinin psikolojisinin bozulduğunu belirterek, mahsullerine patlamadan gelen küllerin yağdığını ifade etti.

Bak, olay anında evden kaçtıklarını söyleyerek, "Buradan başka köye gittik. İçeride 110 ton mal varmış. Patlasaydı bu köyü kaldırırdı. Bu köye 570 metre uzaklıkta. Tepenin hemen arkasında fabrika. Diğer evlerde de zarar var." şeklinde konuştu.

Bak'ın torunu Emircan Bak (18) da kahvaltı yaptıktan sonra evde dinlendiğini dile getirerek, şunları anlattı:

"Patlama ilk bir sallantıyla beraber geldi. Patlamadan önce bir sallantı oldu. Ben deprem oluyor zannettim. Kendimi yere attım. Üç kez patladı. Patlamayla beraber camların hepsi açıldı. İlk patlamada camlar açıldı. Annemle kardeşim kendini dışarıya attı. Yere çöktüğüm için ilk başta ne olduğunu anlamadım. Sonra onların çığlıklarını duydum. Tam dışarıya çıkarken ikinci bir patlama yaşandı. Çok şiddetli oldu. Evin elektriklerini kestim. O ara babaannem aklıma geldi. Onu aldım, o zaten çok korkmuştu. Onu aldım, dışarı çıktım. Tam dışarı çıktım. Evin önündeydik. Üçüncü patlama yaşandı. En şiddetlisi oydu zaten. Mermi gibi taş geçti yanımızdan, seslerini duydum. Allah korusun birine denk gelse çok kötü sonuçlarla karşılaşabilirdik. Çok şükür bir can kaybımız yok, sadece evimizde hasar var."

"Şokun etkisiyle birbirimizle dahi konuşamadık"

Patlamada evi hasar gören Yukarıçalıca Mahallesi'nden Cavide Atak, olay anında evde olduğunu ve deprem yaşandığını düşünerek evden çıktığını ifade etti.

Dışarı çıktığında duman gördüğünü anlatan Atak, "Dumanı görünce zaten şok olduk. Patlamanın etkisiyle camlar kırıldı, tavanda çökmeler yaşandı. Şokun etkisiyle birbirimizle dahi konuşamadık." ifadelerini kullandı.

Atak, kapıların kirişlerden ayrıldığını, duvarlarda çökmeler meydana geldiğini belirterek, yetkililerin gelerek tespitlerde bulunduğunu kaydetti.

Havai fişek fabrikasındaki patlama çevredeki mahallelerde de hasara yol açtı

Kaynak: AA

Manşet

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