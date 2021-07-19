Havai fişek değil elektirik telleri
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Havai fişek değil elektirik telleri

Havai fişek değil elektirik telleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in Nizip ilçesinde aşırı yüklenme ve sıcaklar nedeniyle kopan elektirik kabloları havai fişek gösterilerinde yer alan görüntülere neden oldu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde aşırı yüklenme ve sıcaklar nedeniyle kopan elektirik kabloları havai fişek gösterilerinde yer alan görüntülere neden oldu.

Nizip ilçesi Fevzi Paşa mahallesinde sokak ortasından geçen enerji nakil kabloları, aşırı yüklenme ve sıcaklar nedeniyle koptu. Kabloların birbirine teması nedeniyle çıkan kıvılcım ve parlamalar zaman zaman ise alev topuna dönüştü. Patlama sesi ve alev topları, havai fişek gösterilerinde ortaya çıkan görüntülere sahne oldu. Mahallede yaşanan panik üzerine ise bölgeye itfaiye ekipleri ve elektirik görevlileri sevk edildi.

Olay yerine gelen arıza ekipleri tarafından bölgenin enerjisi kesilerek, kablolalara ve hasar gören trafoya müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin tedbir amaçlı bulunduğu olay yerinde yaşanan panik ise ekiplerin arızayı gidermesi ile sona erdi. - GAZİANTEP

Havai fişek değil elektirik telleri
Havai fişek değil elektirik telleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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